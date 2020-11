Bodenwerder: Brennender Container ruft Feuerwehr auf den Plan

Bodenwerder. Ein brennender Müllcontainer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Ortsfeuerwehr Bodenwerder beschäftigt. Es war gegen 3.05 Uhr, als der Alarm die Brandschützer erreichte. Entdeckt hatte zuvor den brennenden Müllbehälter im Bereich der „Rühler Straße“ in Bodenwerder ein zufällig vorbeifahrender Autofahrer, der im Anschluss einen Streifenwagen der Polizei darauf aufmerksam gemacht hatte. Die beiden Beamtinnen versuchten mit einem Feuerlöscher den Brand abzulöschen, konnten jedoch nicht alle Flammen und Glutnester erreichen. So rückten rund 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit mehreren Einsatzfahrzeugen an und löschten mit reichlich Wasser den Brand ab. Nach knapp 30 Minuten war der Einsatz beendet und die Feuerwehr sowie ein ebenfalls mit alarmierter Rettungswagen konnten wieder einrücken. (gl)