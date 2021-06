Bodenwerder: Pfanne auf dem Herd vergessen, Nachbarn alarmieren die Feuerwehr

Bodenwerder. Aufmerksame Nachbarn haben vermutlich Schlimmeres verhindert. Es war kurz vor 14 Uhr am Mittwochnachmittag, als sie am Nachbarhaus in der „Flemesstraße“ in Bodenwerder eine Rauchentwicklung und piepende Feuermelder wahrgenommen haben. Sie riefen daraufhin umgehend über den Notruf die Feuerwehr zur Hilfe. Gegen 14 Uhr schlugen die Melder an und Sirenen riefen die Brandschützer aus Bodenwerder, Linse und Rühle zum Einsatz. Keine „unkritische“ Zeit für eine Alarmierung, wie Bodenwerders Ortsbrandmeister Gerald Gömann bemerkte. Denn der Alarm für die Feuerwehr lief gleichzeitig mit der wöchentlichen Probealarmierung bei den Einsatzkräften der Feuerwehr auf. Dennoch waren innerhalb kürzester Zeit rund 30 Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner vor Ort. Nach einer ersten Lageerkundung unter Atemschutz war die Wohnungseigentümerin nicht zu Hause. Auf dem eingeschalten Herd stand jedoch eine Pfanne und das angebrannte Essen war für die Rauchentwicklung verantwortlich gewesen. Mit einem Überdrucklüfter wurden sämtliche Räumlichkeiten, nachdem die kokelnde Pfanne ins Freie gebracht war, gründlich belüftet und der Brandrauch nach draußen gedrückt. Zwei noch im Haus befindliche Hunde wurden von Angehörigen der Wohnungseigentümerin unverletzt aus dem Gebäude gerettet. Sichtlich zufrieden war somit auch Einsatzleiter Gömann, als er gegen 14.45 Uhr den Einsatz erfolgreich beenden konnte. Neben der Feuerwehr war auch ein Rettungswagen sowie Beamte der Polizei vor Ort. Als Vertreter der Samtgemeindebürgermeisterin Tanya Warnecke verschaffte sich Fred Burkert einen Überblick über das Geschehen und den Einsatzverlauf. (gl)