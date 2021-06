Update - Bodenwerder: Schwerer Unfall fordert ein Todesopfer

Bodenwerder. Am Mittwochabend kam es um kurz nach 19 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 580 zwischen Bodenwerder und Rühle. Dabei kam ein Mann ums Leben, vier weitere Personen wurden schwer verletzt. Aus noch ungeklärter Ursache stießen zwei Kleinbullis frontal zusammen. Der Fahrer des eines Fahrzeugs verstarb trotz intensiver Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin des anderen Kleinbullis, die mit ihren drei Kindern unterwegs war, musste mit schwerem Rettungsgerät befreit werden. Mutter und Kinder wurden mit Rettungshubschraubern und Rettungswagen in Kliniken gebracht. Über 70 Helfer des Rettungsdienstes, der Johanniter, Feuerwehr, Polizei, Notfallseelsorgern und Notärzten waren im Einsatz. (gl/bs/fhm)

