Boffzen: Kochtopf auf dem Herd vergessen – Haustiere gerettet!

Boffzen. Die erfreulichste Meldung gleich vorweg: Die Haustiere der Bewohner – ein Hund und drei Katzen – konnten wohlbehalten aus der verqualmten Wohnung gerettet werden! Kurz nach 13 Uhr am Freitagmittag meldete eine Kundin des benachbarten Supermarktes am Radstaken in Boffzen, dass sie Qualm aus dem Haus nebenan beobachtet habe. Die alarmierte Feuerwehr rückte mit 55 Einsatzkräften an. Nachdem sie sich durch die Hintertür Zutritt verschafft hatten – es war nämlich kein Bewohner zu Hause – fanden sie schnell die Ursache für den starken Rauch: einen auf dem eingeschalteten Herd vergessenen Kochtopf. Der wurde natürlich schnellstens nach daußen befördert. Danach musste „nur“ noch gründlich durchgelüftet werden. Die Boffzener Durchgangsstraße war während des Feuerwehreinsatzes etwa eine Stunde lang voll gesperrt. (rei)