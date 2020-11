Boffzer Glasstelen-Weg ist eröffnet

Boffzen. Mit Abstand, Alltagsmaske und im ganz kleinen Kreis – so übergab der Freundeskreis Glas den Glasstelen-Weg an die Gemeinde Boffzen. Die geplante Eröffnungsveranstaltung musste wegen der Corona-Pandemie verändert werden: Statt mit einer Gruppenführung machten sich nun Interessierte in freier Zeitplanung auf den Weg. Am sonnigen Eröffnungstag kamen Einzelne, Paare und Familien, um die neuen Stelen und 150 Jahre Glasgeschichte zu entdecken.

