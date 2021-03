Brandmeldeanlage im Supermarkt löst aus

Boffzen. Es war gegen 8.35 Uhr am Dienstagvormittag, als die Feuerwehren Boffzen und Fürstenberg zum Einsatz gerufen wurden. Durch das Auslösen der automatischen Brandmeldeanlage (BMA) in einem Supermarkt in der Straße „Radstaken“ in Boffzen wurde der Alarm für die Brandschützer gegeben. Wie Gemeinebrandmeister Philipp Pedall hierzu mitteilte, hatte die Anlage aufgrund eines kleinen Entstehungsbrandes im Küchenbereich des Sozialtraktes des Supermarktes den Alarm ausgelöst. Beim Eintreffen der ersten Brandschützer unter der Einsatzleitung des stellvertretenden Gemeindebrandmeisters Gerhard Schoppe war kein Feuer, lediglich eine leichte Verrauchung des Bereiches zu erkennen. Mit einem Hochleistungslüfter wurde der „Brandrauch“ aus dem Gebäude gedrückt, bevor der Einsatz beendet werden konnte. Insgesamt war die Feuerwehr mit 25 Einsatzkräften und vier Feuerwehrfahrzeugen im Einsatz. Vorsorglich war zudem ein Rettungswagen mit zur Einsatzstelle geschickt worden.