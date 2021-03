Brennender Sperrmüll sorgt für Alarm im Entsorgungszentrum Holzminden

Holzminden. Der Alarm kommt um 15.17 Uhr am Montagnachmittag: Mit der Meldung „Bestätigte Rauchentwicklung“ im Entsorgungszentrum der AWH in Holzminden am Dammbruch rückt die Freiwillige Feuerwehr Holzminden aus. Dort wird an diesem Montag Sperrmüll angeliefert und in der dortigen Halle für den Weitertransport in die Müllverbrennungsanlage Hameln umgeladen auf einen Sattelzug. Bei dieser Arbeit bemerken die AWH-Mitarbeiter plötzlich eine Rauchentwicklung – und reagieren schnell und richtig. Der fast voll beladene Sattelzug wird aus der Halle gefahren und so schnell wie möglich entleert. Auch mit den Löscharbeiten hat das AWH-Team bereits begonnen, als die 20 Einsatzkräfte der Holzmindener Wehr eintreffen. Sie übernehmen die Nachlöscharbeiten, um auch die letzten Brandnester noch zu ersticken. Was den Brand ausgelöst haben kann, ist noch unbekannt. (bs)