Britische Variante des Coronavirus im Kreis Paderborn nachgewiesen

Kreis Paderborn. Bei einer Frau und einem Mann aus dem Kreis Paderborn ist die britische Variante des Coronavirus B.1.1.7 nachgewiesen worden. Das Labor meldete beide Befunde heute dem Paderborner Kreisgesundheit. Die Infizierten sind häuslich isoliert, die Kontaktpersonen ermittelt und unter Quarantäne gestellt, so der Kreis Paderborn in einer Pressemitteilung. Beide Fälle sind im Rahmen der Routinetestungen aufgefallen. Sowohl die Frau als auch der Mann, beide Fälle stehen in keinem Zusammenhang, sind keine Reiserückkehrer.