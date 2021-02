Bürgerinitiative: BGZ reagiert mit billiger Polemik

In Würgassen soll ein Zwischenlager für schwach- und mittelradioaktiven Müll entstehen. Foto: BGZ

Bürgerinitiative: BGZ reagiert mit billiger Polemik

Würgassen. Die Antwort auf die Kritik war heftig. Die Gutachter der Bürgerinitiative „Atomfreies 3-Ländereck“ Rechtsanwalt Siegfried de Witt und Prof. Dr. Karsten Runge hatten die Standortsuche für das Bereitstellungslagers Würgassen als „rechtswidrig und willkürlich“ eingeordnet. Die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ), die im Auftrag des Bundes nach einem Logistikzentrum für radioaktiven Müll sucht und in Würgassen fündig geworden ist, antwortete mit harten Bandagen. Juristisch nicht korrekt und handwerklich schlecht gemacht sei das Gutachten der Bürgerinitiative, kritisierte die BGZ, einfachste juristische Grundtatsachen seien außer Acht gelassen worden. Die BI wollte diese Vorwürfe nicht im Raum stehen lassen. In einer Videokonferenz stellten der kommissarische Vorstand am Freitag, 12. Februar, seine Stellungnahme vor. Die BGZ reagiere mit billiger Polemik, stellte Hubertus Hartmann vom Vorstand fest.

Mehr lesen Sie im TAH vom 13.02.2021