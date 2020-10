Bürgerschützen sagen Holzmindener Ballnacht ab

Holzminden. Wie die Bürgerschützengesellschaft der Stadt Holzminden mitteilt, kann die Holzmindener Ballnacht im Februar 2021 in der Holzmindener Stadthalle nicht stattfinden. „Die Entscheidung fiel uns sehr schwer, aber wir, der Vorstand der Bürgerschützengesellschaft, mussten aufgrund der Corona-Pandemie frühzeitig eine Entscheidung treffen“, so Vorsitzender Andreas Klingenberg. Der Vorstand habe lange das Für und Wider einer Durchführung diskutiert und sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. „Aber der Ball, wie wir ihn kennen, würde unter den strengen Hygieneauflagen seinen Charakter und seine Geselligkeit verlieren. Wir hoffen, dass die Pandemie bald ein Ende hat und würden uns sehr freuen, wenn wir im Februar 2022 wieder eine Holzmindener Ballnacht feiern können“, schließt Andreas Klingenberg. Die Ballnacht war in den letzten Jahren wieder zu einer beliebten und erfolgreichen Veranstaltung geworden. Viele Bürger hatten sich schon auf diesen festlichen Abend gefreut. (spe)