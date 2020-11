Bundestagsabgeordnete Ulla Ihnen besucht Derental

Die Bundestagsabgeordnete informierte sich in Derental über die bevorstehende Sanierung. Foto: FDP Kreis Holzminden

Derental. FDP-Bundestagsabgeordnete Ulla Ihnen besuchte jetzt das Sport- und Gemeindezentrum in Derental. „Die Sanierung des Sport- und Gemeindezentrums in Derental fördert der Bund im Rahmen des Bundesprogramms Sanierung kommunaler Einrichtungen’ mit einer Summe von 2,2 Millionen Euro. Ich bin sehr froh, dass der Haushaltsausschuss des Bundestages, in dem ich Mitglied bin, die Fördermittel Anfang September diesen Jahres freigegeben hat“, sagte Ulla Ihnen bei der Besichtigung des Derentaler Hallenbades.

