Bunter Markt und Kunsthandwerkermarkt am 7. November in Holzminden abgesagt

Holzminden. Gemeinsam mit dem Werbekreis Holzminden hatte die Stadtmarketing Holzminden GmbH den nächsten langen Samstag in der Holzmindener Innenstadt geplant. Am 7. November sollte in der Oberen Straße, wie bereits am 10. Oktober, wieder ein Bunter Markt der Düfte und Aromen und zusätzlich ein kleiner Kunsthandwerkermarkt stattfinden. Auf dem Marktplatz sollten nach dem Wochenmarkt zum ersten Mal in diesem Jahr einige Food Trucks anrollen. Alles musste aufgrund der neuen Corona-Verordnungen der Bundesregierung abgesagt werden. "An den langen Samstagen mit einer Ladenöffnung bis 18 Uhr an allen kommenden Samstagen bis Weihnachten wird in Holzminden aber festgehalten. Den Kunden wird die Chance gegeben, mit möglichst großem Abstand und in einer deutlich verlängerten Zeit Ihren Einkauf zu erledigen", teilen Stadtmarketing GmbH und Werbekreis Holzminden mit.