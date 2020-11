Carnevalsverein Weserbrücke sagt den Karneval ab

Sonst gibt es am 11. November den Rathaussturm in Lauenförde (Foto). Der fällt wie die anderen Veranstaltungen aus. Foto: fhm

Beverungen. Kurz vor dem offiziellen Karnevalsbeginn am 11.11. um 11.11 Uhr, der traditionell mit dem Rathaussturm in Lauenförde startet, ist die Entscheidung gefallen. In dieser Karnevalssession wird es keine Veranstaltungen geben. Das hat Friedhelm Dierkes, Präsident des Carnevalsvereins Weserbrücke (CVWB), auf einer Pressekonferenz im Beverunger Rathaus zusammen mit den Bürgermeistern Hubertus Grimm (Beverungen) und Werner Tyrasa (Lauenförde) verkündet.

