CDU Holzminden macht Peter Matyssek zum Bürgermeisterkandidaten

Holzminden. Peter Matyssek soll Holzmindens neuer Bürgermeister werden. Der CDU-Stadtverband Holzminden, dessen Vorsitzender der 48-Jährige ist, hat ihn am Donnerstagabend in einer Mitgliederversammlung im Altendorfer Hof einstimmig zum Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 12. September 2021 gewählt. Nach Alexander Titze, den die Grünen ins Rennen schicken, ist Peter Matyssek der bislang zweite Kandidat, der sich für das Bürgermeisteramt in Holzminden bewirbt. „Holzminden kann viel mehr, wir müssen diese Potenziale erkennen und nutzen. Ich stehe für ein parteiübergreifendes, kollegiales Miteinander“, führt Matyssek aus, der BWL studiert hat und Offizier bei der Bundeswehr ist. Seit 2017 sitzt er für die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Holzminden. (spe)

