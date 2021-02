Commerzbank-Filiale Holzminden – droht die Schließung?

Commerzbank will bundesweit 340 Filialen schließen. Ungeklärt ist noch, ob die Filiale in Holzminden eine Zukunft hat. Foto: fhm

Holzminden. Stehen die Commerzbank-Kunden in Holzminden bald ohne Bank da? Die Commerzbank hat angekündigt, die Zahl der Filialen von 790 auf 450 zu verringern und bis 2024 rund 10.000 Stellen zu streichen. In Deutschland betrifft das jeden dritten Arbeitsplatz. Aber betrifft es auch Holzminden? Der TAH hat nachgefragt. Und ist von offizieller Seite vertröstet worden. „Speziell zu den regionalen Auswirkungen können wir nichts sagen“, antwortet Ina Mähl, Pressesprecherin Region Nord. Sie verweist auf die Sitzung des Aufsichtsrates, der am 3. Februar tagt. Auf dem Tisch liegt das Strategieprogramm des Vorstandes, das vorsieht, die Kosten bis 2024 um 1,4 Milliarden Euro zu reduzieren. „Weitere Entscheidungen stehen noch nicht fest“, betont Ina Mähl, „diese müssen zunächst mit unserem Aufsichtsrat besprochen und vom Vorstand beschlossen werden“. (bs)

