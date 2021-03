Corona-Fälle in KiTa Birkenweg Holzminden und Pflegeheim Meiborssen

Kreis Holzminden. Während das Landesgesundheitsamt am Donnerstag noch einen Inzidenzwert von 55,4 für den Landkreis Holzminden meldete, schnellte der Wert am Freitag hoch auf 83,7. Wie kann das sein? Der Grund dafür ist in der Kindertagesstätte Birkenweg in Holzminden zu finden: Dort wurden Mitte dieser Woche 21 von 43 Kindern sowie sieber Erzieher/innen positiv auf das Corona-Virus getestet. Seit Donnerstag ist außerdem bekannt, dass es auch im Alten- und Pflegeheim in Vahlbruch-Meiborssen einige (laut Landkreis-Sprecher Peter Drews „wenige“) Corona-Fälle gibt. Für beide Einrichtungen wurde natürlich sofort eine Quarantäne verfügt. (rei)

