Corona im Kreishaus Holzminden: Landrat erkrankt

Kreis Holzminden. Holzmindens Landrat Michael Schünemann ist an Covid-19 erkrankt. Und auf der Führungsebene in der Kreisverwaltung zeigen zwei weitere Mitarbeiter Symptome einer Erkrankung mit dem Corona-Virus. Das Gesundheitsamt hat damit begonnen, die Kontakte nachzuverfolgen. Eine Reihe von Mitarbeitern aus der Führungsebene haben sich vorsorglich in Quarantäne begeben. Davon betroffen sind auch drei Dezernentinnen. Der für den heutigen Dienstag anberaumte Bildungsgipfel ist abgesagt.

„Wir haben ein Infektionsgeschehen im Kreishaus“, bestätigt Pressesprecher Peter Drews am Dienstagmorgen auf Nachfrage des TAH...(bs)

