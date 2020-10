Corona in Pflegeheimen: Hilferuf aus Hildesheim

Der Nachbarkreis Hildesheim hat wegen der Corona-Pandemie einen Hilferuf gestartet. Infolge der Corona-Ausbrüche in mehreren Alten- und Pflegeeinrichtungen in Stadt und Landkreis Hildesheim sind auch Mitarbeitende der Einrichtungen erkrankt. Wenn dies in größerem Umfang geschieht, kann es sehr schwierig werden, die Pflege und Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtungen weiter zu gewährleisten. Dieses gilt auch bei ambulanten Pflegediensten hinsichtlich der Sicherstellung der häuslichen Pflege. In dieser außergewöhnlichen Situation bitten Landkreis und Stadt Hildesheim alle Personen um Hilfe, die eine entsprechende Berufsausbildung haben oder bereits in der Pflege tätig waren. Ein Einsatz kann in der stationären oder der ambulanten Pflege stattfinden und würde im Rahmen einer Einstellung durch das jeweilige Heim oder den Pflegedienst gegen Entgelt erfolgen. Der Aufruf richtet sich insbesondere an examinierte Pflegefachkräfte für Kranken- und Altenpflege, Pflegehelferinnen und -helfer, Pflegeassistentinnen und -assistenten und medizinische Fachangestellte. In Frage kommen auch ehemalige Zivildienstleistende oder Personen, die ihren Bundesfreiwilligendienst in der Pflege absolviert haben, sowie Studierende der Medizin, die ein entsprechendes Praktikum geleistet haben. Interessierte Personen können sich online unter www.hildesheim.de/freiwillige registrieren. Weitere Informationen sind unter Telefon 05121 309-1601 (Pflegestützpunkt Landkreis Hildesheim) und 05121 301-4265 (Heimaufsicht Stadt Hildesheim) erhältlich.