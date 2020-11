Corona-Infektionen: Zwölf in Holzminden, neun in Stadtoldendorf

Kreis Holzminden. Der Landkreis Holzminden hat erstmals bei den Meldungen der Coronavirus-Infektionen die aktuellen Fälle nach den Gemeinden aufgeschlüsselt. Derzeit gibt es im Kreis Holzminden (Stand 23. November, 15 Uhr) 44 aktive Infektionen. Das sind fünf weniger als am Vortrag. Zwölf davon werden in der Stadt Holzminden gemeldet. Elf Fälle registriert das Kreisgesundheitsamt in der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf, wovon neun Fälle auf Stadtoldendorf entfallen. In der Samtgemeinde Boffzen sind es neun Infektionen. Die Samtgemeinde Bodenwerder-Polle vermeldet sechs Infektionen, wovon keine einzige in der Stadt Bodenwerder vorkommt. Vier akute Coronavirus-Infektionen sind es im Flecken Delligsen und zwei in der Samtgemeinde Bevern. Insgesamt sind es 243 bestätigte Fälle seit Beginn der Pandemie im März. 192 gelten als genesen, sieben Menschen sind am oder mit dem Coronavirus verstorben. (fhm)