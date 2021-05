Corona-Testzentrum in Delligsen geht in Betrieb

Delligsen. Das vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Delligsen betriebene Corona-Testzentrum hat am Sonnabend seinen Betrieb aufgenommen. Pünktlich um 10 Uhr trafen die ersten Probanden auf dem Hartplatz an der Maschstraße ein, um eine kleine Teststraße zu durchlaufen und sich nach 15-minütiger Wartezeit ein Zertifikat über das Negativ-Ergebnis aushändigen zu lassen.

Eine der ersten Getesteten war Ina Hage aus Grünenplan, die den Nachweis für ihren Urlaub an der deutschen Nordseeküste benötigte. „Ich freue mich, dass ich den Test heute machen lassen konnte. Alles läuft sehr unkompliziert und schnell ab“, lobte sie das DRK-Team. Auch Bürgermeister Stephan Willudda überzeugte sich von der guten Organisation und überreichte Bereitschaftsleiter Michael Komitsch seine Eintrittserklärung in den Ortsverein. „Je nach Bedarf werden wir das Testangebot noch ausweiten“, erklärte der Verwaltungschef. „Mit der Hils-Apotheke, dem Hausarzt Dr. Richter, der im Übrigen auch für die Schulung des Testpersonals verantwortlich zeichnete, bestehen schon jetzt umfangreiche Möglichkeiten. Ein mobiles Angebot wird in Kürze dazu kommen“.

Alle Informationen werden im Internet auf den Corona-Sonderseiten des Fleckens Delligsen bereitgestellt. Das Testzentrum an der Maschstraße hat bis auf Weiteres dienstags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr sowie alle zwei Wochen samstags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Termine können über die Corona-Hotline des Rathauses unter Telefon 05187/9415-55 reserviert werden. In Kürze sind Buchungen auch über ein Online-Portal möglich.