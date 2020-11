Coronafälle an Schulen im Stadtgebiet Höxter

Höxter. An der Sekundarschule Höxter sind bei zwei Schülern aus zwei unterschiedlichen Klassen eines Jahrgangs Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden. Zum Schutz der Schüler wurden konsequent und schnell in Abstimmung mit dem Kreisgesundheitsamt Höxter umfassende Maßnahmen ergriffen. So befindet sich der Jahrgang 6 der Sekundarschule vorsorglich bis zum Ende nächster Woche in häuslicher Quarantäne. Der Unterricht für die betroffenen Schülerinnen und Schüler kann im Distanzlernen fortgesetzt werden. Auch an der Grundschule im Wesertal in Albaxen sind zwei Kinder positiv getestet worden. Die betroffenen Klassen und ihre Lehrkräfte befinden sich in Quarantäne. An der Schule wird der Unterricht ebenfalls im Distanzlernen durchgeführt. Die OGS-Betreuung ist zunächst geschlossen.

