Coronafall an den Berufsbildenden Schulen Holzminden

Holzminden. An den Berufsbildenden Schulen in Holzminden gibt es einen bestätigten Coronafall. 26 Schüler aus zwei Klassen sowie vier Lehrkräfte sind daraufhin in Quarantäne geschickt worden. Es handelt sich um zwei Berufschulklassen der Chemikanten/Laboranten. In der Schule gilt ab sofort die Pflicht, die Mund-Nase-Bedeckung auch im Unterricht zu tragen. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 3.11.2020