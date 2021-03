Coronafall an der Realschule Höxter

An der Realschule in Höxter ist bei einem Kind eine Infektion festgestellt worden. Foto: Pixabay

Höxter. An der Hoffmann von Fallersleben-Realschule in Höxter liegt eine bestätigte Infektion mit dem Coronavirus vor. Das meldet die Stadtverwaltung am Mittwoch, 24. März. In Absprache mit dem Kreisgesundheitsamt befinden sich das betroffene Kind sowie weitere Schüler einer Lerngruppe in Quarantäne. Da alle Lehr- und Betreuungspersonen durch das Tragen von FFP2-Masken geschützt waren, sind sie nicht von der Quarantäne betroffen.