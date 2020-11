Coronavirus: Die Zahl der Neuinfektionen steigt weiter an

Immer mehr Menschen infizieren sich mit dem Coronavirus. Am Freitag, 6. November, meldet das Robert-Koch-Institut 21.506 neue Fälle. Damit wird der von Bundeskanzlerin Angela Merkel für Weihnachten befürchtete Wert schon sechs Wochen vorher erreicht. 166 sind in den vergangenen 24 Stunden in ganz Deutschland an und mit dem Coronavirus verstorben.

Im Kreis Holzminden wurden am Donnerstagnachmittag, 5. November, vier weitere Neuinfektionen gemeldet. Damit sind im Landkreis 32 akute Infektionen gemeldet. Die Gesamtzahl steigt auf 181. Davon gelten 142 als genesen, sieben sind verstorben. Die 7-Tages-Inzideinz (Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner) wird vom RKI für den Landkreis Holzminden mit 31,2 angegeben. Damit liegt der Kreis kurz vor der Grenze der ersten gefährdungsstufe.

Auch der Kreis Höxter meldet am Freitag, 6. November, einen Anstieg der Fallzahlen. Hier sind es 276 akute Fälle, 23 mehr als am Vortag. Die Gesamtzahl der seit März bestätigten Infektionen steigt auf 849. Davon gelten 554 als genesen. 19 sind an und mit dem Virus verstorben. Die 7-Tages-Inzidenz für den Kreis Höxter liegt bei 106,9. (fhm)