Coronavirus: Eine Neuinfektion im Kreis Holzminden

Nur eine Neuinfektion meldet das Holzmindener Kreisgesundheitsamt am Donnerstag, dafür aber 17 Personen, die genesen sinkt. Damit sinkt die Zahl der akut Infizierten auf 93. Davon sind die meisten in der Stadt Holzminden (57), 19 in der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle und neun in der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf. Die Samtgemeinde Bevern meldet sechs akut Infizierte, die Samtgemeinde Boffzen zwei. Der Flecken Delligsen ist ohne aktuellen Infektionsfall. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 19.03.2021