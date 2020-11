Coronavirus: Weiterer Todesfall im Kreis Höxter

Kreis Höxter. Das Gesundheitsamt des Kreises Höxter meldet am Donnerstag, 26. November, einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Person war 92 Jahre alt und wohnte in Borgentreich. Damit sind seit Beginn der Pandemie 23 positiv getestete Personen im Kreis Höxter verstorben. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle liegt bei 1.284, die Zahl der Menschen, die als genesen gelten, wird mit 932 angegeben. im Kreis Höxter waren bis zum 26. November 2020 (Stand: um 0 Uhr) 1.284 laborbestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus erfasst (35 bestätigte Infektionen mehr als am Vortag). Davon gelten 932 Personen als genesen (24 Personen mehr als am Tag zuvor) und 329 Personen als noch infiziert (10 Personen mehr als am Vortag). Die Anzahl der Covid-19-Fälle der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner beträgt für den Kreis Höxter laut Robert-Koch-Institut am 25. November 137. (fhm)