Coronavirus: Weniger Neuinfektionen und mehr Todesfälle

Am Dienstag, 17. November, meldet das Robert-Koch-Institut (RKI), dass es in Deutschland 14.419 neue Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden gegeben hat. Das sind knapp 1.000 Fälle weniger als noch vor einer Woche. Seit Beginn der Pandemie haben sich demnach mindestens 815.746 Menschen in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert. Zugenommen hat aber die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Sie stieg den Angaben des RKI zufolge kräftig auf 12.814 an. Das sind 267 mehr als am Vortag. Nach Schätzungen des RKI gibt es inzwischen etwa 530.200 Genesene. (fhm)