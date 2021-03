Da darf der Lady-Di-Club nicht fehlen

Evelyn Marie Seidel zuhause in Hameln in ihrer „Lady-Di-Ecke“ beim Interview mit BILD online. Foto: privat

Weserbergland. Wenn es um Prinzessin Diana oder ihre Söhne geht, ist Evelyn Marie Seidel in Deutschland für die Medien fast immer Ansprechpartnerin für Interviews. So auch am Montag nach der Ausstrahlung des Oprah-Winfrey-Interviews von Prinz Harry und seiner Frau Meghan. Das hat weltweit für große Aufmerksamkeit gesorgt. Vor allem Meghans Rassismus-Vorwürfe wurden und werden als Angriff auf die Monarchie in England gesehen. in fast allen Medien wurde am Montag darüber spekuliert, ob und wie die Queen wohl auf das Interview reagieren würde.

Klar, dass auch Evelyn Marie Seidel, die einst in Holzminden den bis heute existierenden, vermutlich weltweit einzigen Lady-Di-Club gründete, wieder einmal um ihre Meinung gebeten wurde. Diesmal zunächst von BILD online unter dem Titel „„Hier spricht das Volk: Sind Harry und Meghan zu weit gegangen?“ (rei)

