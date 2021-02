Das Eis-Chaos bleibt aus im Kreis Holzminden

Kreis Holzminden. Die Wetterdienste hatten vor Regen und Blitzeis gewarnt – und die Kreis-Holzmindener haben diese Warnung am Montagabend und in der Nacht zum Dienstag sehr ernst genommen. Es gab am Montagabend einen einzigen Glätteunfall, zu dem Rettungsdienste, Polizei und Feuerwehr ausrücken mussten. Er ereignete sich kurz vor 18 Uhr auf der K 81 zwischen Stadtoldendorf und Braak. Ein Auto war vor einem Baum gelandet. Der Fahrer wurde Gott sei Dank nur leicht verletzt. Die Straße musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Nach diesem Unfall aber blieb es, so die Polizei, ruhig. Problematisch war es vor allem auf den Gehwegen. Die Straßen waren, Dank des Dauereinsatzes der Räum- und Streudienste, mit angepasster Geschwindigkeit befahrbar, ein Vorteil auch für all diejenigen, die am Dienstagmorgen zur Arbeit mussten. (bs)