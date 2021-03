Das Ergebnis kommt nach wenigen Minuten

Schnelltests werden in Arztpraxen und Apotheken im Landkreis Holzminden durchgeführt. Foto: fhm

Kreis Holzminden. In der vergangenen Woche haben Bund und Länder einen wöchentlichen kostenlosen Schnelltest für die Bürger beschlossen. Ohne große Vorlaufzeit sollte dieses Angebot umgesetzt werden. In Niedersachsen sollen diese Tests durch Arztpraxen und Apotheken erfolgen. Wie macht man im Landkreis Holzminden diesen Test? Es gibt verschiedene Wege herauszufinden, wer diese kostenlosen Tests macht. Auf der Internetseite der Arztauskunft (www.arztauskunft-niedersachsen.de) kann man im Menü „Besonderheiten“ nach Corona-Schnelltestmöglichkeiten in Arztpraxen suchen. Die Liste werde derzeit ergänzt und sukzessive wachsen, heißt es von der KVN (Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen). Die Apotheken, die das Angebot des Bürgertests machen, findet man auf der Homepage des Landkreises Holzminden und auf der Seite des Apothekenverbandes. (fhm)

