Das Jugendzentrum Holzminden macht Angebote auch in Corona-Zeiten

Holzminden. Kinder und Jugendliche leiden besonders unter den aktuellen Beschränkungen während der Corona-Pandemie, das belegen aktuelle Untersuchungen. Aus diesem Grunde dürfen auch Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit nach der niedersächsischen Corona-Verordnung ausdrücklich während des aktuellem Lockdowns weiterhin stattfinden. Alternativ zum sonst bestehenden Jugendtreff wurde daher die Angebotsstruktur im Jugendzentrum Holzminden umgestellt.

Jugendliche können bei Sorgen, Problemen oder Unterstützungsbedarfen persönliche Termine vereinbaren oder sich telefonisch beraten lassen, hierfür steht unter anderem das neu eingerichtete „Sorgen-Telefon“ unter 0176/21486235 zur Verfügung. Quasi als alternativen Lernort für das Home-Schooling können Jugendliche, die zuhause über keinen PC oder Laptop verfügen, keinen ruhigen Platz zum Lernen oder einfach zu langsames Internet haben, mittwochs bis freitags in der Zeit von 10 bis 19 Uhr im Jugendzentrum einen PC-Arbeitsplatz nutzen.

Julia Rentziehausen, Leiterin des Jugendzentrums Holzminden, ist froh, dass Jugendarbeit weiterhin, wenn auch mit Einschränkungen, stattfinden darf. Denn bereits während des letzten Lockdowns konnten sie und ihr Kollege aus dem Team Jugendarbeit, Thomas Weßler, feststellen, dass die Beratungsbedarfe auffallend stark angestiegen waren. „Kontakte zu Gleichaltrigen sind für Jugendliche besonders wichtig. Fallen diese plötzlich weitgehend weg, kann dies schnell zu psychischen Belastungen führen“, weiß Julia Rentziehausen zu berichten.

Um sich ein Bild über das Wohlbefinden der Jugendlichen in Holzminden während dieser Zeit zu machen, arbeitet das Team gerade an einer Online-Umfrage zum Thema „Jugend in Corona-Zeiten“. Die Ergebnisse sollen dafür genutzt werden, momentane Bedarfe besser zu erfassen und für die Zukunft gut aufgestellt zu sein“, erklärt Thomas Wessler. In dieser Zeit eine Konstante zu bilden und trotz allen Einschränkungen bei Bedarf einen Rückzugsort zu bieten, ist beiden besonders wichtig. Auch Hilfsangebote für Kinder werden als Angebot der Jugendhilfe im Rahmen des Kindertreffs weiterhin zur Verfügung gestellt, dies aber auch nur nach telefonischer Anmeldung.

Für weitere Infos und Terminvereinbarungen steht das Team des Jugendzentrums unter 05531/981558 und 0176/ 21486235 zur Verfügung.