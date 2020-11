Das Niveau bleibt hoch: 11.169 Neuinfektionen in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Montag, 30. November, einen Anstieg der positiv Getesteten in Deutschland um 11.169 auf über 1,053 Millionen. Am Tag zuvor waren 14.611 gemeldet worden. Die Zahl gestorbenen Menschen, die positiv getestet wurden, erhöht sich um 125 auf 16.248. Der Kreis Höxter hat am frühen Montagmorgen ebenfalls seine Corona-Zahlen veröffentlicht. Die Zahl der akut Infizierten steigt um sechs auf 375. Die Gesamtzahl erhöht sich damit auf 1.391. 993 gelten als genesen, 23 sind verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner) im Kreis Höxter beträgt 129,7. (fhm)