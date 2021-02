Das Roxy Holzminden renoviert und setzt auf den Neustart

Holzminden. Im letzten Jahr musste das Roxy-Kino in Holzminden am 17. März schließen und eröffnete erst am 3. September wieder – für zwei Monate. Dann war coronabedingt wieder Schluss, bis heute. Es ist eine bittere Zeit für das Kino und alle Lichtspielhäuser der Republik. Doch ans Aufgeben denken Betreiber und Theaterleiterin nicht – ganz im Gegenteil. Die Monate der aufgezwungenen Schließung wollen sie nutzen, um groß zu renovieren. Die kleineren Säle 2 und 3 sollen komplett umgebaut, das Foyer umgestaltet und eine nagelneue Klimaanlage eingebaut werden. „Wir starten in zwei Wochen mit den Trockenbauern und Kollegen“, erklärt Theaterleiterin Stanislawa Grzibek. Ziel ist es, am 22. Mai „mit Pauken und Trompeten“ wiederzueröffnen. Es wäre das Datum des siebenjährigen Bestehens. (spe)

