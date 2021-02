Das Schulzentrum Liebigstraße Holzminden auf dem Weg zum Campe

Holzminden. Es ist kaum zu glauben. Nach den Plänen des Landkreises Holzminden soll aus dem Schulzentrum Liebigstraße in Holzminden in den Herbstferien das Campe-Gymnasium werden. Noch nämlich ist der riesige Gebäudekompex eine Großbaustelle, sind die beiden großen Innenhöfe noch komplett eingerüstet und hat der Trockenbau gerade erst begonnen. Am Umzugstermin wollen die Planer dennoch festhalten, wenn es wahrscheinlich auch ein Umzug in Etappen wird für die Gymnasiasten aus Campe 1 und Campe II. Zupass kommt den Handwerkern der Lockdon in der Corona-Krise. So können sie nämlich zügig durcharbeiten, ohne den Unterricht der Oberschüler groß zu stören. Die lernen zum großen Teil gerade zu Hause. (bs)

