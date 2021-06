Das Sportheim in Bevern wird renoviert und modernisiert

Bevern. Die Tische und Stühle sind raus, erste Teile der Deckenverkleidung sind demoniert und der Schrank hinter dem Thekenbereich ist auch nicht mehr da. Es ist nicht zu übersehen, im Sportheim in Bevern tut sich etwas. Da wo sonst überwiegend die Fußballer des MTV Bevern ihr Feierabend-Bierchen trinken, werden in den nächsten Wochen die Handwerker arbeiten. Finanziert werden die umfangreichen Arbeiten zum größten Teil über die „Dorfentwicklung“. 92.000 Euro werden am Ende verbaut werden, 67.000 Euro bekommt der Flecken Bevern als Zuschuss, den Rest muss er selbst stemmen. Trotzdem: Die Freude, dass es endlich losgeht und das altehrwürdige Sportheim ein neues, zeitgemäßes Gewand bekommt, ist riesengroß bei allen Beteiligten. (ue)

