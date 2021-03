Dassel: PGS-Schüler pflanzen Bäume für die Sporthalle von morgen

Dassel/Neuhaus. Wird die Zukunft noch lebenswert sein, fragt die „fridays for future“-Bewegung und ruft wöchentlich zum weltweiten Klimastreik auf. Schüler der Paul-Gerhardt-Schule in Dassel wollen nicht länger warten und setzen proaktiv ein Zeichen: Sie pflanzen Bäume gegen den Klimawandel. Mischwälder sollen dort entstehen, wo Stürme, Trockenheit und Borkenkäferbefall große Schäden im Solling angerichtet haben. Damit möchten die Schüler einen Beitrag leisten für eine lebenswerte Zukunft. Anstoß für die Baumpflanzaktion am Montag, 22. März, im Forstamt Dassel ist der Internationale Tag der Wälder, den die Vereinten Nationen am Sonntag, 21. März, begehen. Gleichzeitig ist sie ein Dankeschön an die Groß- und Urgroßeltern der Schüler. Sie waren es, die im Solling und anderswo Wälder aufgeforstet hatten, von denen die Enkel-Generationen jetzt profitieren – in Form einer neuen Schul-Sporthalle in Holzbauweise.

