Daul vs. Profeta: Beklagter fordert Stadt Holzminden auf, Unterlassungserklärung abzugeben

Holzminden. Jürgen Daul will den Rechtsstreit mit Dr. Adriano Profeta um Äußerungen vor Einführung der Müll- und Mängel-Melde-App in Holzminden am Landgericht Hildesheim in einem Berufsverfahren klären lassen, nachdem das Amtsgericht Holzminden seine Klage auf Unterlassung und Widerruf als unbegründet abgewiesen hatte (der TAH berichtete). Nun fordert der Beklagte die Stadtverwaltung Holzminden „letztmalig und mit gutem Willen“ auf, ein von Stadtjustiziarin Augustin gefertigtes Rechtsgutachten, das Profeta bezichtigt, Unwahrheiten behauptet zu haben, zurückzunehmen und bis Ende dieser Woche eine Unterlassungserklärung abzugeben.

Profeta hat die Stadt angeschrieben, und eine vorgefertigte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung gleich mitgeschickt. Er weist auch darauf hin, „dass unabhängig vom Ausgang der Klage, welche die Privatperson Jürgen Daul weiterhin gegen mich führt, die Verwaltung zu keinem Zeitpunkt befugt war, mich der Lüge zu bezichtigen. Insofern ist die Rechtslage eindeutig wie auch geklärt.“ Sollte die Stadt Holzminden die Unterlassungserklärung nicht unterzeichnen, so werde er gegen diese Klage vor dem Verwaltungsgericht in der Sache erheben – „wie auch ein angemessenes Schmerzensgeld verlangen“. (spe)

