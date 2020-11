Delligsen: Es war doch nur eine Feuerschale...

Delligsen. Eine „Rauchentwicklung“ und „Feuerschein“ in einem Garten hat am späten Freitagnachmittag die Feuerwehr Delligsen zum Einsatz gerufen. Es war gegen 17.20 Uhr, als die Meldung die Brandschützer erreichte. Als die ersten der rund 35 Einsatzkräfte mit ihren drei Löschfahrzeugen den Einsatzort in der Straße „An der Platte“ in Delligsen erreichten, wurde jedoch nach kurzer Zeit schon wieder „Entwarnung“ gegeben. Hier brannte lediglich ein genehmigungsfreies Feuer in einer „Feuerschale“. So konnten die Einsatzkräfte nach rund 35 Minuten ihren Einsatz beenden und abrücken, wie der Pressesprecher der Samtgemeindefeuerwehr Hendrik Meier hierzu mitteilte. (gl)