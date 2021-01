Der Arbeitsmarkt im Kreis Holzminden erweist sich nach wie vor als robust

Kreis Holzminden. Die Zahl der Arbeitslosen im Kreis Holzminden stieg im Januar gegenüber Dezember um 48 Personen auf insgesamt 2.383 – davon 40 Männer. Das zeuge von „saisonalen Effekten“, erklärt Andreas Siever, Leiter der Geschäftsstelle Holzminden der Agentur für Arbeit. Die Arbeitslosenquote (sie wird aus der Zahl aller zivilen Erwerbspersonen errechnet) liegt nunmehr bei 6,8 Prozent. Im Dezember waren es noch 6,6 Prozent, im Januar vor einem Jahr 6,4 Prozent.

Unter den Vorzeichen von Corona ist dieser Quotenanstieg wohl noch als „moderat“ zu bezeichnen. Zumal die 2,1 Prozent, um die sich der Bestand an Arbeitslosen im Kreis Holzminden gegenüber dem Vormonat erhöht hat, der geringste im gesamten Agenturbezirk Hameln ist. In Hameln selbst stieg diese Zahl mit 9,4 Prozent am stärksten. (rei)

