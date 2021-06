Der Ausbildungszug im Kreis Holzminden ist noch nicht abgefahren

Kreis Holzminden. „Es ist wirklich viel los auf dem Arbeitsmarkt“, fasst Andreas Siever zusammen, was in Corona-Zeiten gar nicht so selbstverständlich ist. Im Mai, das ist seine wichtigste Aussage, ist die Arbeitslosenquote auch im Landkreis Holzminden gesunken – von 6,9 auf 6,7 Prozent. Wichtiger aber ist dem Chef der Holzmindener Arbeitsagentur: Die Zahlen liegen unter Vorjahresniveau. Das ist gut, das ist erfreulich, betont Siever. Und richtet dann sein Augenmerk auf die jungen Menschen, die noch einen Ausbildungsplatz suchen in dieser so unwirklichen Zeit. Ihnen bietet das Team der Agentur für Arbeit Hilfe an. „Bitte sprechen Sie uns an“, so Andreas Siever, „Der Ausbildungszug ist noch nicht abgefahren.“ (bs)

