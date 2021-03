Der intuitive Verbandskasten: Campianer erfolgreich bei Jugend forscht

Holzminden. „Es ist schnell passiert, einmal kurz nicht aufgepasst und schon hat man sich geschnitten. Normalerweise reicht da ein Pflaster, aber bei größeren Verletzungen wissen wir meist nicht, wie wir diese versorgen sollen. Beim Blick in den Verbandskasten kann dann schon mal Panik ausbrechen, er ist gefüllt mit kleinen, weißen Päckchen, die alle gleich aussehen.“ Mit diesen Zeilen beginnt die Jugend forscht-Arbeit von Nils Roland, Hannes Kuhnt und Tim Trautzsch aus dem zehnten Jahrgang des Holzmindener Campe-Gymnasiums. Der Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ fand erstmals als virtueller Wettbewerb in Braunschweig statt. Nils, Hannes und Tim mit ihrer Betreuerin Wibke Heerdt präsentierten aus den Campe-Chemie- und Physikräumen ihren intuitiven Verbandskasten der Jury in Braunschweig. Dieser ist in verschiedene Bereiche, je nach Verletzung, unterteilt und klar zweisprachig beschriftet. Das Ergebnis ist der zweite Platz im Bereich Arbeitswelt und der Sonderpreis des VDI für die industriell wertvollste aller eingereichten Arbeit.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 26. März