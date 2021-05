Der Jugendrat Holzminden will endlich durchstarten

Holzminden. Mindestens 18 Kinder und Jugendliche sind seit Anfang letzten Jahres mit viel Engagement dabei, die Gründung eines Jugendrates in Holzminden vorzubereiten. Viel Zeit und Hirnschmalz haben sie seitdem in der Planungsgruppe vor allem darauf verwendet, die Richtlinie zu formulieren, in der viele Paragrafen Aufgaben und Ziele, Arbeitsgruppen, die Besetzung des Vorstands und Aufgabenverteilung geregelt werden. Der Stadtrat muss darüber beschließen, damit der Jugendrat ein offizielles Organ der Stadt Holzminden wird. Im Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales stellten Ende April sechs Jugendliche Projekt und Idee vor. Sie hörten dort viel Lob und stießen auf großes Wohlwollen, die Richtlinie wurde zur Umsetzung empfohlen. Eigentlich hätte der Rat am 18. Mai die Richtlinie und damit die Gründung des Jugendrats beschließen sollen, doch es kam anders: Der nicht öffentlich tagende Verwaltungsausschuss (VA) verwies die Vorlage zurück in den Fachausschuss. Nun stehen die Jugendlichen ratlos und enttäuscht da. Weder wissen sie genau, warum ihr Projekt nicht beschlussreif war, noch was diese Entscheidung für die weitere Arbeit bedeutet. Dabei wollen sie doch endlich praktisch durchstarten, ihre Ideen so schnell wie möglich umsetzen und Projekte verwirklichen. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 1. Juni