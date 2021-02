Der Landkreis Holzminden in der Schuldenfalle

Kreis Holzminden. Wollte man nach einem passenden Bild suchen für den Finanzausschuss des Landkreises, der gerade in den Haushaltsplanberatungen steckt, böte sich Münchhausen an. Der konnte sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Das kann der Landkreis aber nicht. Einsparmöglichkeiten gibt es kaum. Aufgaben dafür jede Menge. Die Kreistagsabgeordneten können es nachlesen, im Haushalt 2021 und im verpflichtenden Haushaltssicherungskonzept, das seinen Namen eigentlich nicht verdient, nicht verdienen kann. Denn der Landkreis rutscht scheinbar unaufhaltsam in die Schuldenfalle: 2021 steigt das Haushaltsdefizit auf sage und schreibe 17,23 Millionen Euro.

Auch in den nächsten Jahren wird er vergleichbar dicke rote Zahlen schreiben. Die Kommunalaufsicht des Landkreises attestiert den Kollegen: „Die dauerhafte Leistungsfähigkeit des Landkreises ist nicht anzunehmen“… (bs)

