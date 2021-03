Der neue Geschäftsführer des Krankenhauses Holzminden ist gebürtiger Stadtoldendorfer

Holzminden. Den Einstieg ins Krankenhauswesen hat er am Charlottenstift in Stadtoldendorf gemacht, sein Rüstzeug für die Aufgabe, die ihn jetzt erwartet, hat er sich in Göttingen-Weende und Kassel geholt. Dann hat Agaplesion bei ihm angeklopft: Seit Anfang Februar ist Stefan Bertelsmann neuer Geschäftsführer des Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Holzminden. Hier will der 39-Jährige die Herausforderung meistern, ein Haus, in das gerade viel investiert wird, in eine Zukunft zu führen, die Corona meistert, und die medizinisch und wirtschaftlich Perspektiven bietet für die mehr als 500 Mitarbeiter und für die Patienten, die auf das Krankenhaus bauen. „Das ist“, sagt der neue Geschäftsführer, „eine sehr schöne Aufgabe“.

Die Willkommensfeier in der Kirche, die warmen Willkommensworte, das gemeinsame Kaffeetrinken – auf all das muss Stefan Bertelsmann gerade verzichten. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 10.03.2021