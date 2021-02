Der neue „Schul-Alltag“ im Campe-Gymnasium Holzminden

Holzminden. Schule in Zeiten von Corona, das ist auch für das Campe-Gymnasium Holzminden eine große Herausforderung. Acht von neun Schülern lernen zu Hause. Nur die Schüler des Jahrgangs 13, die in Kürze ihre Abiturprüfungen schreiben sollen, kommen in die Schule – in geteilten Gruppen und abwechselnd. „Es wird gerade ,dreifach‘ gelernt“, umschreibt es Inez Schroth, die Schulleiterin des Campe-Gymnasiums, „digital, hybrid und analog im Präsenzunterricht“. Was sie freut: In dieser so außergewöhnlichen Zeit wird der neue „Schul-Alltag“ von allen gelebt. Inez Schroth freut sich über die „großartige Campe-Schulgemeinschaft“. Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und Eltern unterstützen den digitalen Unterricht intensiv. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 03.02.2021