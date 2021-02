Der Storch ist gelandet auf dem Schornstein-Nest in Boffzen

Boffzen. Er ist früh zurückgekehrt und holt sich vermutlich nun Frostbeulen bei satten Minusgraden im verschneiten Nest: Manfred Bues hatte bereits am Donnerstag letzter Woche einen Storch auf dem Schornstein der Georgshütte in Boffzen gesichtet. Am Sonnabend bekam er ihn im Schneetreiben vor die Linse – und er drückte auf den Auslöser. Es ist eine frühe Rückkehr aus dem Winterquartier und gleichzeitig eine Rückkehr in den Winter. „Nach Rücksprache mit dem Storchenbeauftragter des NABU, Ewald Frisch, ist auch ein weiterer Storch in Ottbergen gelandet. Ich hoffe, dass der Storch die Kälte und den Schnee gut übersteht und dass bald ein Weibchen neben ihm landet“, schreibt Manfred Bues. „Boffzen freut sich auf den Storchennachwuchs.“