Der Umzug in den neuen OP-Trakt des Holzmindener Krankenhauses hat begonnen

Modernste Technik hilft dem OP-Team in den neuen OP-Sälen. Foto: bs

Holzminden. Die Käppis sind bunt, der Blick des Operateurs ernst und im Hintergrund läuft Musik. So kennen die Ärzteserien-Gucker die Arbeit im OP. Die tägliche Arbeit von Dr. Ralf Königstein und OP-Leiterin Andrea Altenhein hat wenig damit zu tun. Die Haarnetze sind hier schlicht grün. Musik gibt es nicht in den OP-Sälen, dafür aber ein ganz konzentriert arbeitendes Team. Und das zieht gerade um: Ab dem 6. April wird im neuen, hochmodernen OP-Trakt des Holzmindener Krankenhauses operiert. Was nicht nur die Ärzteserien-Gucker enttäuschen wird: Einen Tag der offenen Tür, auch eine feierliche Einweihung, wird es diesmal nicht geben. Corona macht leider auch das unmöglich.

Genug Gründe für einen Tag der offenen Tür gäbe es schon... (bs)

