Der Weserpegel im Weserbergland steigt weiter

Das Foto entstand an der ehemaligen Bohnert‘schen Badeanstalt oberhalb von Holzminden. Hier hatte die Weser gestern fast den Rad- und Fußweg erreicht. Foto: bs

Holzminden. Das Hochwasser der Weser ist in den letzten Tagen stark gestiegen, und diese Tendenz bleibt aufgrund der anhaltenden Niederschläge bestehen. Der Pegelstand an der Messstelle Höxter, Stromkilometer 69,62, betrug gestern zwischen 3,88 und 3,92 Meter über dem Pegelnullpunkt (PNP). Der Pegel Bodenwerder, am Stromkilometer 110,72, erreichte gestern Nachmittag seinen vorläufigen Höchststand mit 3,86 Meter über PNP. (spe)