Der „Zukunftsraum“ in Holzminden ist eröffnet

Holzminden. Holzmindens Innenstadtmanagerin Maike Riesenberg hat am Montag ihre neu eingerichteten Räume in der Fußgängerzone Obere Straße bezogen und mit ihr die beiden Mitarbeiterinnen des HAWK-Projekts TransZ sowie die Bürgergenossenschaft Holzminden. Quasi in Bürogemeinschaft, mitten in der „guten Stube“ der Stadt, wollen alle drei hier leicht erreichbar sein für die Bürger und Innenstadt-Akteure. Das von der Stadt angemietete Ladenlokal gleich neben dem Kaufhaus Schwager will dabei weit mehr sein als ein Büro, nämlich Arbeits- und Anlaufstelle, Treffpunkt und Ideenschmiede. Die Tür soll offen stehen für Austausch und Gespräch, Information und Netzwerken. In Anlehnung an das Programm „Zukunftsräume“, von dem auch die Holzmindener Innenstadt profitieren soll, ist die neue Adresse treffend „Zukunftsraum“ getauft worden. Und nun soll hier gestaltet werden. (spe)

