Der zweithöchste gemessene Wert in einem Februar

Kreis Holzminden. Herrschte am vergangenen Wochenende noch Dauerfrost mit Schneehöhen um 20 Zentimeter in den Niederungen und 35 Zentimeter im Solling, gibt es nur eine Woche später neue Höchstwerte zu vermelden. Bis zum Sonntagnachmittag, 21. Februar, stieg die Temperatur an der DWD-Station in Bevern auf bis 18,1 °C an – deutlicher neuer Tagesrekord an einem 21. Februar und zugleich der zweithöchste bisher in einem Februar gemessene Wert. Nur am 27. Februar 2019 war es mit 18,5 °C noch wärmer. Mit anderen Worten: noch nie seit Aufzeichnungsbeginn 1951 war es so früh im Jahr so warm. Und das war vielleicht noch nicht das Ende der Fahnenstange, in der neuen Woche haben einige Wetterdienste noch etwas höhere Werte in den Prognosen. Fällt nur kurz nach der kältesten Phase seit neun Jahren vielleicht sogar erstmals die 20-Grad-Marke im Februar? Es bleibt spannend beim Wetter... (jh)